Durante il quiz telefonico di Domenica In, Mara Venier ha commesso un errore impensabile: «L'ho rivelata».

La più recente stagione di Domenica In è approdata su Rai 1 con la costante presenza di Mara Venier come conduttrice, un volto nota del programma. Tuttavia, si vocifera che quest’anno potrebbe essere l’ultimo per la presentatrice in conduzione. Dopo la prima episodio, è finita sotto i riflettori per un ‘imbarazzo’. Nel corso di un gioco, Mara Venier, a 73 anni, ha attratto l’attenzione degli spettatori e in seguito anche degli utenti sui social media per aver commesso un errore. Qual è stata la colpa della conduttrice e perché il pubblico ha mostrato tanto interesse per l’incidente? È tempo di scoprirlo.