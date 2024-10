Affari Tuoi è il programma serale per eccellenza, un punto di riferimento sin dai tempi di Amadeus, e continua a brillare anche con Stefano De Martino alla conduzione. Il presentatore riesce a intrattenere non solo i telespettatori a casa, ma anche il pubblico in studio e i partecipanti, che non possono fare a meno di notare il suo fascino, la sua simpatia e il suo carisma, come dimostrato in diverse occasioni. Nell’ultima puntata trasmessa ieri sera, una concorrente proveniente dalla Campania ha dedicato un complimento a Stefano, evidenziando il suo “lato B”, al quale lui ha risposto in modo divertente.

La concorrente Fabiana e la sua vittoria

La concorrente Fabiana ha partecipato ad Affari Tuoi insieme al consorte, rappresentando la Campania. Alla fine del loro gioco, i due sono riusciti a vincere 40 mila euro, raddoppiando quindi quanto era contenuto nel loro pacco.

Il successo di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha rapidamente conquistato il cuore degli spettatori di Affari Tuoi, che erano solitamente affezionati a Amadeus. Gli spettatori lo considerano un’ottima novità e le partecipanti non possono fare a meno di ammirare il suo fisico scolpito. Dall’inizio del programma, Stefano ha ricevuto numerosi complimenti, spesso accompagnati da battute leggere, sempre recepite con ironia e senza mai oltrepassare il limite.