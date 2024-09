Durante l'incontro tra Fedez e Ferragni, è emerso che lei avrà l'intera responsabilità dei figli, una decisione radicale.

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è irreparabilmente finito, senza una minima chance di ricostruzione. La questione più spinosa riguarda ora la gestione dei loro bambini, Vittoria e Leone. Il cronista Gabriele Parpiglia, tramite un messaggio condiviso su Instagram, ha riportato gli aggiornamenti circa l’imminente divorzio, evidenziando che la ex coppia si è incontrata per la prima volta con i propri legali da quando hanno deciso di concludere il loro legame affettivo. Parpiglia ha riportato che l’atmosfera durante l’incontro è stata tutt’altro che rilassata. Degna di nota è la decisione della celebre influencer di Cremona: sembra che sarà lei a far fronte quasi completamente alle spese per i figli, poiché avrebbe respinto come insufficiente la proposta economica dell’ex consorte. Il musicista e la fashion blogger si sarebbero incontrati recentemente, accompagnati dai rispettivi avvocati. “Nessuna parola di pacificazione o tentativo di avvicinamento è stato fatto”, afferma Parpiglia, aggiungendo però che i due ex sposi hanno trovato un accordo per quanto riguarda i figli: “Chiara provvederà interamente al mantenimento dei figli, respingendo categoricamente ogni forma di sostegno, ritenendo inadeguata l’offerta dell’ex marito”. Parpiglia ha chiarito che Ferragni ha tirato su un muro e ha voluto far capire a Fedez di “non aver bisogno di aiuti insufficienti su una questione così grave ed importante”. “Fedez – ha terminato il giornalista – si occuperà delle spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche dei figli. Basta”.

Il cantante avrà l’opportunità di trascorrere del tempo con i suoi figli seguendo il calendario legale che prevede week-end alternati e pernottamenti presso la sua abitazione. Dopo il matrimonio, la vita di Chiara Ferragni e Fedez ha preso una piega diversa. Non sembra esserci tranquillità tra i due ex coniugi, evidenziando che il divorzio ha causato problemi e tensioni significative. La possibilità di una riconciliazione appare molto lontana. Tanto Chiara quanto Federico, sentimentalmente, hanno deciso di cambiare direzione in modo abbastanza netto. Fedez è stato sorpreso da fotografi in molteplici occasioni in compagnia di varie donne. Non sembrano esserci relazioni stabili, piuttosto si tratterebbe di momenti di distrazione e divertimento. Anche la Ferragni ha suscitato l’interesse del mondo dei pettegolezzi per presunti legami affettivi, venendo coinvolta in voci riguardanti una possibile relazione con l’ortopedico Andrea Bisciotti e successivamente con Silvio Campara. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta solo di gossip, senza alcuna prova concreta che la influencer abbia avuto una liaison intima con questi uomini.