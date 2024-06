Donna Celeste Arantes era la mamma di Pelé. Ricoverata per problemi di salute, è morta a 101 anni.

È morta a 101 anni la mamma di Pelè. Donna Ceste Arantes era ricoverata da tempo per problemi di salute ma non conosciamo i reali motivi del decesso. Ha sempre avuto un bellissimo rapporto con il fuoriclasse del calcio, con cui la differenza d’età era poca poiché l’ha avuto a 17 anni.

È morta la mamma di Pelè

A 101 anni è morta Donna Celeste Arantes, l’anziana mamma di Pelè che da tempo era ricoverata in ospedale per problemi di salute.

Ad annunciare la notizia è stata la nipote Kely Nascimento, che ha manifestato il suo dolore con un messaggio postato sui social.

La donna era ricoverata da 8 giorni ma ancora non abbiamo notizie sui motivi certi del decesso.

“Ciao nonna, riposa in pace”, questo il messaggio pubblicato dai nipoti dell’anziana classe 1923, che era sopravvissuta alla morte del figlio. E a proposito di figli, Donna Celeste aveva un ottimo rapporto con il campione del mondo Pelè, il quale l’aveva omaggiata in modo molto commovente per il compleanno.

L’omaggio di Pelè alla mamma

Pelè e la mamma erano da sempre molto uniti. Ci sono centinaia di foto in rete, che li ritraggono insieme in teneri momenti, a testimonianza del rapporto molto intenso.

Con gli anni questo non era venuto meno, anzi si era fortificato sempre di più. Poco prima di morire, a 82 anni, Pelè aveva omaggiato il centesimo compleanno della donna.

Era il 20 novembre del 2022 e proprio in quel giorno si apriva la Coppa del Mondo in Qatar.