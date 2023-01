Pelé, il corteo funebre passa sotto casa della madre centenaria: “Non sa nulla, è nel suo mondo”

Il corteo funebre che ha accompagnato la bara di Pelé ha marciato in corrispondenza della casa della madre centenaria della leggenda del calcio.

La donna, data la sua età e la fragile condizione in cui versa, non è a conoscenza della morte del figlio.

Pelé, il corteo funebre passa sotto casa della madre centenaria

Il carro funebre che trasportava la bara di Pelé, lungo il tragitto, è passato anche dinanzi alla casa natia del calciatore presso la quale vive ancora la madre, Doña Celeste, che ha compiuto cent’anni lo scorso 20 novembre. La donna è stata tenuta all’oscuro della morte del figlio per timore che il dolore potesse rivelarsi troppo forte e devastante da sopportare.

A prendersi cura della centenaria madre di c Pelé c’è Maria Lúcia, sorella 78enne della Perla Nera. Al momento del passaggio del corteo funebre, Maria Lúcia si è affacciata al balcone e ha salutato la folla riunita in preda all’emozione, trattenendo a stento le lacrime.

Sono state quasi trecentomila le persone che hanno scelto di partecipare al coreo recandosi in pellegrinaggio nel luogo in cui Edson Arantes do Nascimiento si è trasformato in una leggenda del calcio.

Le parole della sorella del calciatore: “Non sa nulla, è nel suo mondo”

La decisione di non rivelare a Doña Celeste della morte del figlio è stata raccontata proprio da Maria Lúcia. Nelle scorse settimane, la sorella di Pelé ha spiegato che la famiglia ha tentato di spiegare alla donna quali fossero le reali condizioni di salute del figlio nel momento in cui il suo quadro clinico ha cominciato a peggiorare drasticamente.

Nonostante il tentativo fatto, però, non è chiaro cosa la centenaria abbia recepito e se le parole dei familiari siano riuscite a fare breccia nella bolla in cui vive da tempo.

“Non sa nulla. Le parliamo ma non sappiamo se riesce a capire o meno. È nel suo piccolo mondo. A volte è lucida e presente a se stessa, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: Preghiamo per lui.

Non è cosciente”.

La salma di Pelé sarà seppellita al Memoriale della Necropoli Ecumenica, ossia il cimitero più alto del mondo, quando verrà conclusa la cerimonia riservata esclusivamente a parenti e amici intimi. La tomba si trova al nono piano dei quattordici che compongono l’edificio.