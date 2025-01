Il mondo del calcio piange la morte di Aldo Agroppi, scomparso all’età di 80 anni nella mattina di giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino, sua città natale.

Addio ad Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore

Agroppi era malato da tempo ed era stato ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni a causa di una polmonite bilaterale. Lascia la moglie Nadia e i figli Nilio e Barbara.

“La Società Biancoscudata si stringe attorno ai familiari e agli amici di Aldo in questo momento di dolore”, rende noto il Padova calcio.

La Camera ardente già aperta nella sala del commiato della Pubblica Assistenza di Piombino, si può dare l’ultimo saluto all’ex bandiera granata a partire dalle 11 di stamani.

I messaggi di cordoglio giungono da numerosi club, tra cui Fiorentina, Torino, Perugia, Livorno e Pisa. Ognuno di loro ricorda con affetto Agroppi e si unisce alla famiglia nel condividere il dolore per la sua perdita.

La carriera di Aldo Agroppi

Agroppi ha giocato con Torino, Genoa e Perugia, diventando un simbolo nelle otto stagioni trascorse con il club, con cui ha conquistato due Coppe Italia. Ha inoltre indossato cinque volte la maglia della Nazionale italiana.

Dopo aver detto addio al calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando squadre come Fiorentina, Perugia, Pisa, Ascoli e Como. Tra i traguardi più importanti si ricordano la promozione del Pisa in Serie A e le sue stagioni con il Perugia, dove stabilì un record in Serie B, perdendo solo una partita in campionato.

Terminata la sua carriera da allenatore nel 1993 con la Fiorentina, Agroppi aveva intrapreso una nuova strada come opinionista e commentatore tecnico, prendendo parte a diverse trasmissioni sportive su radio e televisione.