Ecco le ultime novità sulla Talpa: ci informeremo sulla data di partenza, scopriremo chi sono i concorrenti celebri, e approfondiremo i compiti di Clizia Incorvaia e Diletta Leotta nello show.

L’attesa è febbrile per il ritorno del reality show La Talpa in tv. Paola Perego, che ha presentato lo show per vari anni, lascia il posto a Diletta Leotta, pronta per questa nuova sfida. Il viso noto non è l’unica cosa che cambierà nel programma. Infatti, ci sarà un nuovo studio, una location non ancora rivelata, un cast in attesa di essere confermato e molte sorprese lungo la strada. Pier Silvio Berlusconi, anticipando la nuova stagione de La Talpa, ci invita a dimenticare tutto quello che abbiamo visto prima. Il debutto del nuovo episodio di La Talpa è in programma per mercoledì 2 ottobre su Canale 5, in prima serata. L’anticipazione cresce, specialmente considerando le tante novità, compresco il nuovo studio, la location segreta e il metodo di registrazione, che non prevede trasmissioni in diretta, eccetto per l’episodio finale in cui verrà rivelato il vincitore del gioco e la talpa che ha tentato di sabotare il reality. Secondo le prime indiscrezioni, il reality non avrà una location fissa e non sarà trasmesso in diretta, tuttavia tutto è già stato registrato in una location ancora segreta. I partecipanti si confrontano episodio dopo episodio, fino a scoprire chi tra loro è la talpa. Il metodo di registrazione è simile a quello di Temptation Island, con Filippo Bisciglia che funge da voce narrante e guida il pubblico attraverso ogni storia. Al centro dell’attenzione c’è Diletta Leotta, pronta a guidare questo “nuovo” reality che torna in tv dopo 16 anni, essendo questa la sua prima esperienza come presentatrice di un reality. Diletta ha lavorato duramente durante l’estate per prepararsi, dopo il suo splendido matrimonio con Loris Karius sull’isola di Vulcano, dove ha festeggiato con amici e parenti famosi.

L’attrice televisiva si sta preparando con entusiasmo e ha già postato qualche indizio sui prossimi episodi sui suoi account social. Riguardo al gruppo di partecipanti vip per lo show, il cast – non ufficialmente rivelato – sta già attirando l’attenzione. Alcune indiscrezioni rilasciate da Davide Maggio suggeriscono la presenza nel gruppo di Alessandro Egger, modello, insieme a Andreas Muller e Veronica Peparini, che hanno detto addio alle loro bambine Ginevra e Penelope per intraprendere una sfida avvolta nel mistero. Altri nomi tra i concorrenti sono Orian Ichaki (ex Madre Natura di Ciao Darwin), Ludovica Frasca, volto noto di Pomeriggio Cinque, e molti altri. Tra questi, ricordiamo la plurimedagliata schermitrice Elisa di Francisca, Marco Berry, già de Le Iene, e successivamente Lucilla Agosti, Marco Melandri, Gilles Rocca, Marina La Rosa, Jo Squillo. Al fianco di loro ci saranno due veterani del Grande Fratello, Cecilia Capriotti e Giulia Provvedi. Riguardo a Clizia Incorvaia e Andrea Preti, sono stati oggetto di numerose voci negli ultimi giorni. Non faranno parte del cast de La Talpa, ma avranno un ruolo molto rilevante, benchè segreto fino all’ultimo momento. La Talpa sarà trasmesso in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:20, a partire dal 2 ottobre, e sarà possibile vederlo anche in streaming su Mediaset Play, dove saranno disponibili video, clip di anticipazioni e momenti salienti delle puntate già messe in onda.