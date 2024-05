Ecommerce, Zanelotti (Amazon): "In Italia creati 18mila posti lavoro a tempo indeterminato"

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Lo studio presentato oggi da Netcomm e Althesys evidenzia come l'e-commerce rappresenti un motore di crescita dell'economia italiana. Sono orgogliosa degli investimenti effettuati da Amazon sul territorio nazionale negli ultimi 12 anni, per un t...

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Lo studio presentato oggi da Netcomm e Althesys evidenzia come l'e-commerce rappresenti un motore di crescita dell'economia italiana. Sono orgogliosa degli investimenti effettuati da Amazon sul territorio nazionale negli ultimi 12 anni, per un totale di oltre 16,9 miliardi di euro. Investimenti che hanno contribuito alla creazione di 18.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, supportando quotidianamente la crescita delle 21.000 pmi italiane che vendono sul nostro negozio online e offrendo ai clienti italiani un’esperienza di acquisto conveniente e affidabile". A dirlo Ilaria Zanelotti, director seller services Amazon.it, intervenendo all’evento di presentazione dello studio “L’e-commerce crea valore per l’Italia”, realizzato da Netcomm in collaborazione con Althesys.

"Proprio in questi giorni – afferma – celebriamo i Made in Italy Days, tra le nostre più importanti iniziative di promozione dell’eccellenza italiana in tutto il mondo. Un progetto, quest'anno alla sua terza edizione, che ci vede al fianco di Agenzia Ice, nel ruolo di catalizzatori del cambiamento e di innovatori al fianco e a beneficio di questo Paese. In particolare, per il Made in Italy abbiamo l'obiettivo di aumentare la visibilità e le vendite all'estero di queste pmi italiane. Abbiamo raggiunto 3 miliardi di euro di vendite all'estero, vogliamo raggiungere 4 miliardi entro il 2025".

"Permangono tuttavia – avverte – margini di miglioramento relativamente alla digitalizzazione del tessuto produttivo e all'armonizzazione delle normative europee, aspetti strategici per rafforzare ulteriormente il Mercato unico e promuovere le eccellenze del Made in Italy su scala globale".