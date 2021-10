Ed Sheeran, 14 shorts su YouTube come anteprima del nuovo album

Milano, 26 ott. (askanews) – Ed Sheeran alla batteria o vestito elegante a fare il bagno in una vasca piena di ghiaccio. Ma anche alle prese con la pittura o in versione privata mentre scambia un tenero bacio.

Per presentare una preview di Equals, il suo nuovo album in arrivo venerdì 29 ottobre il cantautore britannico ha rilasciato 14 YouTube Shorts.

Quattordici clip che rappresentano un viaggio molto personale, durato quattro anni di lavoro, per la creazione dell’album di Sheeran.

Ognuna di queste clip porta alla luce i momenti personali e quotidiani che troviamo riflessi in ciascun brano.

Dal bagno nel ghiaccio in “Shivers”, alla festa da ballo in solitario in “Be Right Now”, alla doccia all’aperto in “Stop The Rain”, a quando suona un mini ukulele in “Sandman” fino al al semplice stare a casa in famiglia in “First Times”. In attesa di ascoltare l’album completo Sheeran ha deciso di regalare ai fan uno sguardo breve e intimo su ciò che ogni canzone di significa per lui.