Editoria: Renzi, 'non sono mediatore di affare Gedi, spero gruppo finisca in mani capaci'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "È evidente che non sono il mediatore dell'affare Gedi o altro. Conosco molti dei personaggi in questione. Credo di aver capito come tutti che Elkann intende uscire dal mondo dell'editoria. Se accadrà, spero che a prendere in mano il gruppo sia qualcuno di capace. Mi ha fatto morire dal ridere Pier Silvio Berlusconi, che sta comprando un'azienda in Germania con il sostegno di tutti noi e dice che non vuole i greci in Italia".

Lo ha sottolineato Matteo Renzi, ospite a 'Otto e mezzo' su La7.