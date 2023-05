Nove persone sono morte in Salvador in seguito alla calca di tifosi che stavano entrando allo stadio.

El Salvador, calca per entrare allo stadio: 9 morti

Nove persone sono morte in Salvador a causa della calca di tifosi che stavano cercando di entrare all’Estadio Cuscatlan, nella capitale, per assistere ad una partita di campionato. Ad annunciarlo è stata la polizia, su Twitter. Il movimento della folla ha causato nove vittime, come ha scritto la polizia nel suo post. Almeno altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in “stato critico“. “Possiamo confermare nove morti, sette uomini e due donne e abbiamo assistito più di 500 persone, mentre oltre 100 sono state trasportate negli ospedali” ha dichiarato Carlos Fuentes, portavoce del gruppo di primo soccorso Rescue Commandos.

La partita è stata sospesa

La partita tra Alianza e FAS è stata sospesa a 16 minuti dal calcio d’inizio, quando i tifosi hanno iniziato ad agitarsi freneticamente e a portare i feriti in campo. Pedro Hernández, presidente della massima serie calcistica del Paese, ha dichiarato che secondo le prime informazioni la fuga si è verificata perché molti tifosi hanno assaltato un cancello scavalcandolo e riversandosi nei tunnel che conducono alle tribune. “È stata una valanga di tifosi, quella che ha scavalcato il cancello. Alcuni erano nel tunnel; altri sono riusciti ad arrivare in tribuna e poi in campo e sono rimasti soffocati” ha spiegato un soccorritore. Il commissario nazionale della polizia civile Mauricio Arriza Chicas ha dichiarato che ci sarà un’indagine penale. “Indagheremo dalla vendita dei biglietti e sulla situazione agli ingressi dello stadio, soprattutto nella zona sud“, dove il cancello è stato sfondato dai tifosi.