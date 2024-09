Ospite di Verissimo, Eleonora Giorgi si è mostrata senza capelli. Dallo scorso ottobre, l’attrice sta combattendo contro un terribile tumore del pancreas e proprio negli ultimi mesi ha perso la sua caratteristica chioma bionda.

Eleonora Giorgi si mostra senza capelli

Eleonora Giorgi, ospite del salotto di Silvia Toffanin, ha parlato della sua battaglia contro il cancro al pancreas. L’attrice ha scoperto la malattia ad ottobre 2024 e ha subito iniziato la sua battaglia. In questi mesi difficili, non si è mai buttata giù e forse è anche per questo che ha voluto mostrarsi senza capelli.

Le parole di Eleonora Giorgi

La chemioterapia le ha causato la perdita di capelli, ma Eleonora Giorgi non si è abbattuta neanche davanti a questo cambiamento. Mostrandosi pelata, ha dichiarato:

“Avevo i capelli biondi più belli del cinema, ma è così comodo non dover più essere costretta a lavarseli. Beati i maschi. (…) Siamo fighe lo stesso, anche con la nostra testina pelata“.

L’attrice si è mostrata senza capelli “per incoraggiare a non vergognarsi“, per togliere lo stigma ad una patologia che ancora oggi molti chiamano “il male brutto“.

Come sta Eleonora Giorgi?

La Giorgi sta lottando con tutte le sue forze, ma è consapevole che il tumore al pancreas non è semplice da sconfiggere. La chemioterapia ha consentito di rimuovere il cancro principale, ma la massa tumorale si è allargata e sono comparse alcune metastasi. Con questa consapevolezza, Eleonora ha voluto in un certo senso congedarsi dal suo pubblico:

“Andrà tutto bene, ma se così non fosse, vorrei darvi l’ultimo saluto. Ringraziare te e tutti voi per l’affetto e la gentilezza”.

Queste parole, ovviamente, hanno fatto scendere il gelo nello studio di Verissimo.