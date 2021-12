Elezioni: Cecchetti, 'strappiamo Mantova a centrosinistra dopo 25 anni, spinta Lega'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "La spinta della Lega in Lombardia trascina il centrodestra ad una netta vittoria nelle elezioni provinciali. Dopo 25 anni strappiamo la provincia di Mantova al centrosinistra con Carlo Bottani, abbiamo vinto la provincia di Pavia con il nostro candidato Giovanni Palli, abbiamo conquistato la provincia di Lecco con Alessandra Hofmann, siamo maggioranza come centrodestra nei consigli provinciali di Brescia, di Como, di Cremona, di Lodi e di Varese e ovunque i numeri della Lega sono in crescita in termini di eletti, anche nel consiglio provinciale di Bergamo".

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Quest’ottimo risultato – per Cecchetti – è un premio al grande lavoro quotidiano dei nostri amministratori e della nostra giunta regionale e conferma la Lega di Matteo Salvini come primo movimento in Lombardia, quello in assoluto con più radicamento sul proprio territorio”.