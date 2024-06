Al via la maratona elettorale delle Europee 2024. L’Olanda è il primo Paese dell’Unione Europea ad aver aperto i seggi.

Elezioni Europee, l’Olanda è il primo Paese ad aprire i seggi

Iniziata a tutti gli effetti la maratona elettorale delle Europee 2024. Alle 7.30 di questa mattina, giovedì 6 giugno 2024, i Paesi Bassi hanno aperto ufficialmente i seggi, inaugurando una sessione elettorale che durerà quattro giorni e porterà al voto oltre 370 milioni di elettori.

L’estrema destra olandese, guidata dal Partito della Libertà del leader anti-Islam ed euroscettico Geert Wilders, sembrerebbe essere in testa nei sondaggi con un largo margine sull’alleanza europeista laburisti-verdi guidata da Frans Timmermans e rappresentata dal candidato di punta Bas Eickhout, come riportato da TgCom24.

Elezioni Europee 2024: il Partito della Libertà in UE e gli altri seggi

Il Partito della Libertà fa parte del gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID) di Le Pen, che comprende anche la Lega di Matteo Salvini in Italia, il Partito della Libertà austriaco e Vlaams Belang in Belgio. Recentemente ha espulso l’Alternative für Deutschland (AfD), considerato troppo estremista.

Le votazioni si svolgeranno tra oggi, giovedì 6 giugno, e domenica 9 giugno, in tutta l’Unione Europea. La Finlandia ha consentito elezioni anticipate dal 29 maggio, mentre in Estonia si vota da lunedì 10 tramite app. I seggi elettorali apriranno venerdì 7 giugno in Irlanda e sabato 8 giugno in Lettonia, Slovacchia e Italia. Negli altri Paesi saranno aperti solo domenica 9 giugno.