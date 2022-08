Elezioni: Fiano, 'Pd mi candida in collegio difficile, accetto sfida e mi batterò con forza'

Milano, 16 ago.(Adnkronos) – "Il mio partito mi ha chiesto di candidarmi in un collegio del Senato che si posiziona tra i Municipi 8 e 9 di Milano e l’area nord e nord ovest della Città Metropolitana. Anche se è un collegio difficile, se non peggio, nel senso che i sondaggi lo danno vincente per il centrodestra, io ho accettato questa sfida".

Lo scrive su Facebook il deputato dem Emanuele Fiano, aggiungendo: "Così io intendo la mia militanza politica. Avere ideali ed obiettivi alti, avere la passione di combattere per questi sempre, comunque".

"Mi batterò con tutta la mia forza, per ribaltare quei sondaggi e quelle proiezioni -scrive ancora Fiano-. Ringrazio sin d’ora, i militanti e i tanti amministratori dei Comuni del collegio che mi hanno scritto e chiamato in queste ore per offrire il loro aiuto, le loro idee e la loro passione per questa difficile impresa.

Avrò bisogno di ognuno. Sono pronto con loro e per loro, per i nostri ideali e per la nostra storia a vivere insieme, in meno di 40 giorni, questo vastissimo territorio palmo a palmo fino al 25 settembre". E conclude: "Sono fortunato, ho avuto moltissimo dalla vita e dalla politica". Per questo "sono contento e onorato di poter rendere il più possibile della mia fortuna con impegno e passione, quale che sia la sfida.

Ho ben in mente i pericoli che corriamo con la possibile avventura del centrodestra al governo e non risparmierò neanche una stilla del mio sudore in questa battaglia per il nostro futuro".