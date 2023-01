Elezioni: Giorgis, 'con estensione voto, ora avanti con ddl su voto fuori sede'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "L'estensione delle giornate di voto per il 2023 deve segnare l'inizio di una seria discussione sui disegni di legge già incardinati in Commissione, come quelli sul voto dei fuori sede e sulla democrazia interna dei partiti, per assicurare solidit&ag...

(Adnkronos) – "L'estensione delle giornate di voto per il 2023 deve segnare l'inizio di una seria discussione sui disegni di legge già incardinati in Commissione, come quelli sul voto dei fuori sede e sulla democrazia interna dei partiti, per assicurare solidità e legittimazione alla nostra democrazia. Soltanto una democrazia partecipata può svolgere quella funzione emancipante che la Costituzione le assegna". Così Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto.