Alberto Cirio è stato confermato presidente del Piemonte per un secondo mandato: l’esponente di Forza Italia ha ottenuto oltre il 55% dei voti.

Elezioni Piemonte, le parole di Alberto Cirio

Il Piemonte resta al centrodestra: infatti, alle elezioni regionali 2024, Alberto Cirio è stato confermato alla presidenza e resterà in carica fino al 2029. Il governatore del Piemonte ha così commentato la sua vittoria: “Sono orgoglioso perché siamo riusciti a confermare un governo. In Piemonte non era naturale, se pensiamo a chi mi ha preceduto, tutte persone di valore come Bresso, Chiamparino e Cota furono eletti per un primo mandato, ma non vennero mai confermati“. Cirio si è definito orgoglioso di questa conferma: “La conferma in Piemonte non era usuale e non era abituale, quindi, di questo vado orgoglioso. Cercherò di non tradire, naturalmente, le aspettative. Ed è quello che io cercherò di fare come già in questi cinque anni“. L’esponente di Forza Italia ha anche parlato del suo prossimo obiettivo: “Il mio primo obiettivo sarà la riforma del sistema delle liste d’attesa in sanità. È un impegno che abbiamo con la nostra coscienza, prima ancora che con i cittadini del Piemonte, perché noi nella nostra coscienza dobbiamo garantire il diritto alla salute a tutti“.

I risultati definitivi

Come detto, l’esponente di Forza Italia ha ottenuto il 55,8% di voti. La sfidante di centrosinistra Gianna Pentenero con il 33,7%; al terzo posto Sarah Disabato, candidata del Movimento 5 Stelle, al 7,8%. Francesca Frediani, sostenuta dalla lista Piemonte Popolare, è all’1,4%, mentre Alberto Costanzo, della lista Libertà, all’1,1%.

