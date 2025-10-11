Elisabetta Canalis si ritrova da diverso tempo negli Stati Uniti d’America e questa sua decisione l’ha decisamente aiutata nel gestire adeguatamente la fama derivata dal ruolo di Velina di “Striscia La Notizia” che l’ha lanciata giovanissima nel mondo dello star system. Ora con anni d’esperienza è d’insegnamento per la gestione social della figlia.

Skyler Eva, figlia di Elisabetta e la gestione social

Elisabetta Canalis nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it ha parlato di come spiega a sua figlia il corretto utilizzo dei social – “E’ importante non credere a tutto ciò che si legge“.

Una frase che riassume perfettamente il mondo social dove le persone postano solamente le cose belle della vita ed appaiono sempre felici, contente ed appagate quando in realtà magari vivono momenti di tristezza e angoscia.

Le difficoltà però sono sintomo di debolezza ed in questa società difficilmente si ammette questo tratto caratteriale, per questo motivo è positivo tutelare le giovani generazioni ma allo stesso tempo spiegare loro che il web è popolato da persone cattive che giudicano gli altri e basta.

Il rapporto conflittuale con il gossip

Elisabetta Canalis ha poi parlato del rapporto difficile che ha avuto con il gossip. Andando a vivere a Los Angeles è più serena e può vivere con pace la propria quotidianità anche se su questo lato ha espresso un aneddoto divertente:

“I paparazzi mi seguono quando vado al supermercato, con tutte le star che ci sono qui ti metti a seguire me? Mi metto a ridere“.

Infine traccia un bilancio su quello che è il gossip, da una parte può essere utile ad innalzare la popolarità ma dall’altra se se ne abusa può portare a rovinare una carriera.