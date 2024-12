Una relazione turbolenta

La recente apparizione di Elisabetta Canalis nel programma Belve ha riacceso i riflettori su una delle relazioni più chiacchierate degli anni 2000: quella con Bobo Vieri. L’ex velina ha descritto la loro storia come una vera e propria relazione tossica, caratterizzata da litigi accesi e tradimenti. Canalis ha rivelato che i continui tradimenti da parte di Vieri hanno lasciato cicatrici profonde, rendendo la loro storia d’amore un capitolo difficile da dimenticare.

Rivelazioni e conferme

Durante l’intervista, Elisabetta ha raccontato un episodio in cui, in preda alla rabbia, ha graffiato l’auto di Vieri con la scritta “figlio di pu**ana”. Queste affermazioni hanno suscitato l’interesse di Valerio Staffelli, che ha deciso di contattare Vieri per approfondire la questione. Nella puntata di Striscia la Notizia del 9 dicembre, l’ex calciatore ha confermato le parole della Canalis, ammettendo che anche la storia della macchina graffiata è vera. “Non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla”, ha dichiarato Vieri, sottolineando la complessità della loro relazione.

Un passato che non si cancella

Vieri ha anche ricordato alcuni dei litigi più accesi, rivelando che una volta Elisabetta lo ha aggredito in un bar, sputandogli in faccia e colpendolo con una testata. “Meno male che ancora non faceva kick boxing”, ha aggiunto con una nota di ironia. Nonostante le rivelazioni scioccanti, Vieri sembra aver preso le dichiarazioni della sua ex fidanzata con leggerezza, considerandole parte di un passato lontano. La loro storia, sebbene segnata da momenti difficili, è ora vista con una certa nostalgia, come un capitolo chiuso ma significativo nella vita di entrambi.

Un futuro all’insegna dell’ironia

Infine, Vieri ha colto l’occasione per commentare i suoi ex compagni della BoboTV, rispondendo seccamente: “Lasciamo stare quei tre là…”. Concludendo il servizio con una dose di ironia, l’ex calciatore ha anche scherzato sulla possibilità di condurre un tg satirico, dimostrando che, nonostante il passato turbolento, il suo spirito rimane vivace e pronto a nuove avventure.