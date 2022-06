Elisabetta II di nuovo in pubblico, sotto una fitta pioggia

Roma, 27 giu. (askanews) – L’animo scozzese della regina Elisabetta II d’Inghilterra appare evidente in queste immagini: imperturbabile nonostante la fitta pioggia. E’ la prima apparizione pubblica della sovrana 96enne da quando ha salutato la folla il 5 giugno dal balcone di Buckingham Palace nell’ultima giornata delle celebrazioni per il suo Giubileo di Platino, i 70 anni di regno. Elisabetta è in Scozia per una serie di eventi reali, e ha partecipato alla tradizione Cerimonia delle Chiavi al palazzo di Holyrood a Edimburgo.

I sudditi saranno rassicurati, la sovrana – che ha recentemente avuto anche il Covid – aveva saltato diversi degli eventi collegati al Giubileo.