Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di silenzio dopo l'attacco al liceo Righi: le reazioni a caldo

Negli ultimi giorni, un episodio di violenza ha scosso il liceo scientifico Augusto Righi di Roma, portando a un acceso dibattito politico. La segreteria del Partito Democratico, guidata da Elly Schlein, ha espresso forti preoccupazioni riguardo al silenzio della presidente del Consiglio, Giorgia meloni, dopo l’attacco vandalico avvenuto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio.

Questo raid, riconducibile a ideali neofascisti, ha costretto l’istituto a sospendere le lezioni per due giorni a causa dei gravi danni subiti. La domanda sollevata da Schlein è chiara: perché Meloni non ha ancora condannato pubblicamente questo attacco?

Il raid vandalico al liceo Righi

Durante la notte incriminata, ignoti hanno fatto irruzione nell’istituto scolastico, lasciando segni evidenti della loro violenza. Le scritte sui muri, tra cui la frase “Righi fascista, la scuola è nostra”, accompagnata da una svastica, evidenziano un chiaro intento provocatorio. All’interno, il caos regnava sovrano: banchi distrutti, estintori danneggiati e materiale didattico ridotto in macerie.

Il dirigente scolastico, Giovanni Cogliandro, non ha potuto far altro che sospendere le attività didattiche per il 9 e 10 febbraio, informando tempestivamente le famiglie e avviando le misure necessarie per ripristinare l’ordine. Questo incidente ha colpito non solo l’istituto, ma ha riacceso il dibattito sull’intolleranza e sulla violenza politica nel nostro Paese.

La reazione politica e le accuse di doppiopesismo

Elly Schlein non ha risparmiato critiche alla premier. «La mancanza di una condanna da parte di Meloni dimostra un doppio standard che non possiamo ignorare», ha dichiarato. Il riferimento è agli interventi della presidente del Consiglio riguardo alla magistratura e alla sicurezza, dove aveva parlato di un presunto doppiopesismo nel trattamento della violenza.

Schlein ha ribadito la posizione del Partito Democratico, sottolineando che la violenza politica deve essere condannata senza ambiguità, a prescindere dalla sua origine. Questo messaggio si inserisce in un contesto più ampio, dove la memoria democratica e l’antifascismo tornano a essere temi fondamentali.

Un clima di crescente tensione

Il raid al liceo Righi non è un episodio isolato. La Rete degli studenti medi del Lazio ha avvertito che eventi simili si sono già verificati in passato, alimentando un clima di paura e insicurezza tra gli studenti. “Non possiamo permettere che episodi di questo tipo vengano archiviati come fatti isolati”, ha affermato la Rete, ricordando che le aggressioni di matrice neofascista sono sempre più frequenti.

Il liceo Righi è diventato simbolo di una lotta più ampia contro l’intolleranza e il fascismo, rappresentando una comunità scolastica che si erge a difesa di valori democratici. Gli studenti e il personale ATA hanno espresso solidarietà reciproca, chiedendo un intervento chiaro e deciso da parte delle istituzioni per contrastare questa ondata di violenza.

Le istituzioni chiamate a rispondere

In questo contesto di crescente tensione, la richiesta di una risposta ferma e inequivocabile diventa sempre più urgente. Le istituzioni devono prendere una posizione chiara contro ogni forma di violenza, affinché episodi come quello al liceo Righi non si ripetano. La lotta contro l’estremismo e l’intolleranza deve essere una priorità, e il silenzio non è più un’opzione accettabile.

L’attacco al liceo Righi rappresenta non solo un episodio di vandalismo, ma un segnale allarmante di una società che deve confrontarsi con le proprie ombre. La risposta delle istituzioni e della politica sarà decisiva per il futuro della democrazia e della coesione sociale in Italia.