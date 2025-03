Il contrattacco di Schlein al governo Meloni

Durante una visita all’azienda Arinox di Sestri Levante, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato un deciso contrattacco al governo di Giorgia Meloni. Schlein ha messo in evidenza la mancanza di coesione all’interno dell’esecutivo, sottolineando come Meloni sembri più interessata a colpire l’opposizione piuttosto che a gestire le questioni cruciali del governo. Questo approccio, secondo Schlein, non fa altro che allontanare l’attenzione dai problemi reali che affliggono il paese.

Il Pd e la risposta agli attacchi di Calenda

In risposta agli attacchi ricevuti da Carlo Calenda, Schlein ha ribadito la posizione del Pd: il partito tornerà al governo solo attraverso le urne, escludendo qualsiasi possibilità di larghe intese o giochi di palazzo. Questa affermazione evidenzia la determinazione del Pd a mantenere una linea chiara e coerente, in contrasto con le manovre politiche che caratterizzano spesso il panorama politico italiano.

Immobilismo e divergenze nella politica estera

Schlein ha anche affrontato le questioni di politica estera, denunciando l’immobilismo che caratterizza l’operato del governo, causato dalle divergenze tra i vari partiti che lo compongono. La leader del Pd ha messo in evidenza come queste divisioni stiano ostacolando l’uso efficace dei fondi del Pnrr, fondamentali per la ripresa economica del paese. Nonostante le differenze con i 5 Stelle, Schlein ha riconosciuto una certa convergenza sul piano di riarmo, evidenziando la necessità di una strategia comune in un contesto internazionale sempre più complesso.

Un’alleanza per Genova

Infine, Schlein ha espresso il suo sostegno per Silvia Salis, candidata sindaca di Genova, proponendo una coalizione unitaria che includa anche Azione e i 5 Stelle. Questa proposta rappresenta una risposta concreta alla crisi del campo largo, cercando di unire le forze progressiste per affrontare le sfide locali. La creazione di un’alleanza strategica potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro politico della città e per il rafforzamento del Pd a livello nazionale.