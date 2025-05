Il consiglio dell’Internazionale Socialista a Istanbul

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha recentemente partecipato al consiglio dell’Internazionale Socialista tenutosi a Istanbul. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per discutere le sfide attuali che affrontano le forze progressiste in Europa e nel mondo. Durante l’evento, Schlein ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le crescenti disuguaglianze e le minacce alla democrazia.

Incontro bilaterale con Pedro Sanchez

Un momento saliente della sua visita è stato l’incontro bilaterale con il premier spagnolo Pedro Sanchez. In questo incontro, i due leader hanno discusso strategie per rafforzare la cooperazione tra le forze politiche progressiste. Schlein ha evidenziato come la collaborazione tra i vari partiti sia fondamentale per affrontare le sfide comuni, come la crisi climatica e le disuguaglianze sociali. La segretaria ha affermato che solo attraverso un’azione congiunta si possono ottenere risultati significativi per i cittadini europei.

Solidarietà al sindaco Imamoglu

Un altro tema centrale affrontato da Schlein è stata la situazione politica in Turchia. La segretaria ha espresso la sua piena solidarietà nei confronti del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, attualmente candidato alla presidenza dell’opposizione turca e principale avversario del presidente Erdogan. Imamoglu è stato arrestato a marzo, un evento che ha suscitato preoccupazione tra le forze democratiche in Europa. Schlein ha ribadito l’importanza di sostenere i leader progressisti che lottano per la democrazia e i diritti umani, sottolineando che la solidarietà internazionale è essenziale in momenti di crisi.

Il futuro delle forze progressiste in Europa

Il consiglio dell’Internazionale Socialista ha messo in luce la necessità di un rinnovato impegno da parte delle forze progressiste per affrontare le sfide globali. Schlein ha esortato i leader politici a lavorare insieme per costruire un futuro più giusto e sostenibile. La sua partecipazione a questo incontro dimostra il suo impegno nel rafforzare la rete di alleanze tra i partiti progressisti, non solo in Europa, ma anche a livello globale. La segretaria del Pd si propone di essere una voce forte per il cambiamento e la giustizia sociale, promuovendo un’agenda che metta al centro i diritti dei cittadini e la sostenibilità ambientale.