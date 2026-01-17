L’ex compagna di Elon Musk ha accusato il software di intelligenza artificiale creato dal fondatore di Tesla e Space X di aver realizzato delle immagini false su di lei. Lo stesso ex partner ha voluto puntualizzare come interviene il sistema, cercando di sviare le colpe di cui la donna lo ha accusato, scopriamo cosa è successo davvero.

Musk mette a freno le accuse sulla sua AI

Elon Musk è intervenuto su X, social da lui acquistato diversi anni fa e rivoluzionato con l’avvento dell’intelligenza artificiale che permette agli utenti abbonati di avere un’esperienza unica, diversa da ogni altro social.

Proprio su questo aspetto ha voluto puntualizzare ed avvisare gli utenti di X, compresi gli abbonati, che non sarà più possibile spogliare persone reali o mettere loro addosso un bikini.

Come riportato da TGCom24 è avvenuto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni di mercoledì scorso dove Musk si era detto all’oscuro di questa feature della sua AI.

L’ex compagna del fondatore accusa l’AI di immagini false

Ashley St. Clair ex compagna di Elon Musk, madre di uno dei figli del miliardario sudafricano ha accusato l’AI ideata dal marito perché ha pubblicato immagini intime false di lei senza consenso.

L’influencer che sul social X ha un milione di followers ha fatto causa a Grok reo di aver pubblicato un’immagine di lei in bikini oltre a deepfake a sfondo sessuale, di cui uno che la mostra minorenne quando aveva 14 anni.

Sarà interessante capire come si svolgerà la causa e se la donna avrà diritto ad un risarcimento da parte dell’ex partner.