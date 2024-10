Emanuel Lo critica il sistema delle classifiche ad Amici di Maria De Filippi

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi su Canale 5, dove il maestro Emanuel Lo ha espresso il suo forte disaccordo riguardo al sistema delle classifiche recentemente adottato dalle insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Questo tema ha suscitato un acceso dibattito tra i membri della scuola e il pubblico a casa.

Le critiche di Emanuel Lo

Emanuel Lo ha convocato le ballerine per discutere della questione, evidenziando come il metodo di classificazione sia privo di senso. Secondo il maestro, ogni insegnante tende a favorire i propri allievi, creando una competizione ingiusta. “Ognuno di noi ha dei gusti e delle idee”, ha dichiarato, sottolineando che la danza è un’arte soggettiva e che ogni persona ha il proprio modo di percepirla. Lo ha anche messo in discussione il fatto che i suoi allievi siano stati coinvolti in una classifica senza il suo consenso.

Le polemiche tra le insegnanti

Le tensioni tra le insegnanti sono aumentate quando Deborah Lettieri ha risposto alle critiche di Celentano, definendola “il gran guru della danza”. Lettieri ha espresso il suo disappunto per il fatto che Celentano avesse assegnato compiti alle sue ballerine e stilato una classifica. Questa reazione ha sollevato molte discussioni sui social media, dove i telespettatori hanno criticato il comportamento di Lettieri, considerandolo immaturo e vendicativo.

Il futuro delle classifiche ad Amici

La questione delle classifiche continua a essere un argomento caldo all’interno della scuola di Amici. Emanuel Lo ha chiarito che non intende partecipare a questo sistema di valutazione, affermando: “Non vi farò ballare per le mie classifiche”. La sua posizione mette in luce la necessità di una riflessione più profonda sul metodo di insegnamento e valutazione all’interno del programma. Con le tensioni tra le insegnanti e le polemiche che continuano a crescere, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nelle prossime puntate.