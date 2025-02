Nella puntata del 16 febbraio di Verissimo è stato ospite Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi che, da oltre 40 anni, continua a cercarla e a provare a trovare la verità. Ha così dichiarato: “Perché Papa Francesco a Sanremo e non viene a parlare con noi?”.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa da più di 40 anni, è tornato nello studio di Verissimo della puntata del 16 febbraio dopo la recente notizia della scomparsa di alcuni documenti riguardanti la sorella. “Non mi fermo mai, perché non posso fermarmi. Devo trovare la verità e dare giustizia a mia sorella, il tempo, però, è nostro nemico”.

E ha aggiunto rivolgendosi a Papa Francesco: “Vorrei parlare con Papa Francesco perché, proprio lui mi disse che Emanuela era “in cielo”. Io da quel momento ho sempre cercato di incontrarlo e lui non ha mai voluto. Perché va da Fazio, a Sanremo, e non viene da noi? Mi è stato riportato che lui ha detto “troppi occhi puntati addosso”. Non è normale che il Papa abbia paura di parlare e io non credo che Emanuela sia morta”.

Pietro Orlandi e il mistero dei documenti scomparsi

Nella puntata di Verissimo del 16 febbraio Silvia Toffanin ha chiesto a Pietro Orlandi il suo parere sul nuovo mistero dei documenti scomparsi, questa la sua risposta: