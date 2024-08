Emilio Fede ricoverato in Rsa: ecco come sta il giornalista

Emilio Fede ricoverato in Rsa: ecco come sta il giornalista

Emilio Fede è ricoverato in una Rsa da alcuni mesi. La notizia è diventata di dominio pubblico soltanto nelle ore scorse, quando sui social è spuntato un video che immortala il giornalista in una struttura sanitaria milanese.

Emilio Fede è stato ricoverato in Rsa: come sta ora?

Qualche settimana fa, Dagospia ha annunciato il ricovero di Emilio Fede in una Rsa. In pochi hanno dato peso alla notizia fino alle scorse ore, quando un utente TikTok ha condiviso un filmato in cui compare proprio il giornalista. Una gag simpatica, che purtroppo ha dato il via ad una serie di commenti di pessimo gusto.

Emilio Fede: il video su TikTok

“Direttore, meglio Berlusconi o la Meloni?”, chiede a Emilio Fede un utente che si chiama @Malignu_original. Il giornalista, nonostante lo scorrere del tempo, è rimasto fedele al suo Silvio: “Era meglio assolutamente Berlusconi, per tante ragioni. Ciao Presidente, ti voglio bene“. Questa risposta prova che il 93enne sta bene. La gag è andata avanti con Malignu che ha rispolverato un vecchio tormentone di Fede: “Che figura…“. Emilio ha aggiunto: “Che figura di me**a“.

Emilio Fede in Rsa: piovono offese

Molto probabilmente, Emilio Fede è ricoverato in Rsa perché non ha nessun familiare che può occuparsi di lui a tempo pieno. Il video condiviso su TikTok ha riscosso un grande successo: per il momento ha 1,4 milioni di visualizzazioni. Ovviamente, non mancano le offese rivolte al giornalista: “Hanno riesumato Tutankhamon”, oppure “Non è invecchiato, è fermentato naturalmente”, o ancora “Lo hanno lasciato fuori dal frigo”. Fortunatamente, le persone con il sale in zucca hanno fatto notare che si tratta di un uomo di 93 anni che merita un minimo di rispetto: “Bisogna avere rispetto per gli anziani anche se un tempo erano su campi avversi. È rispetto per la persona umana e le sue stagioni”.