Enzo Bambolina si distanzia dalla penalizzazione imposta a Lino Giuliano.

Enzo Bambolina si è dissociato dalla possibile squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello, nonostante i pesanti insulti ricevuti da quest'ultimo. In un'intervista a FanPage, ha affermato di non voler intraprendere azioni legali contro Giuliano, sostenendo di non volergli rovinare la vita. Bambolina ha rivelato che è stato ferito dagli insulti, ma non ha mai mirato all'espulsione di Giuliano. Alla fine, si è opposto all'espulsione di Giuliano, similmente ad Alessia Pascarella.

Enzo Bambolina si dissocia dalla squalifica di Lino Giuliano

Enzo Bambolina ha scosso (a ragione) cieli e terra quando Lino Giuliano l’ha insultato pesantemente, ma una volta diffuse online le voci di una possibile squalifica, la situazione è mutata e lui è passato dall’offensiva alla protezione. Parlando a FanPage poco prima della trasmissione in diretta, il presentatore di Napoli ha persino rivelato di non voler intraprendere azioni legali.

“Se venisse escluso per questa ragione, sarei davvero dispiaciuto. Per lo stesso motivo, nonostante le pressioni dei miei conoscenti, ho deciso di non denunciarlo. Non voglio rovinargli la vita. Lo conosco, so che è un bravo ragazzo proveniente da una buona famiglia. Sono rimasto ferito perché ho ricevuto i più atroci insulti a seguito di questo episodio, ha permesso ai suoi follower di offendere me. Ma non voglio che possa perdere il suo posto al GF per questo”.

Enzo Bambolina si dissocia dalla squalifica di Lino Giuliano: “Non era mia intenzione”

Ora, a posteriori, Enzo Bambolina si è dissociato da quello che è successo.

Risultava essere sgradevole sentire il presentatore del Grande Fratello che ha annunciato l’ingresso di Lino nella casa. Ho sempre avuto l’abitudine di “pungolare” le personalità famose e mi diverto a farlo poiché fa parte della mia “persona”. Sottolineo, una persona pungente e sarcastica allo stesso tempo. Non ho creato alcuna insidia e mai ho pensato di farlo essere espulso, l’ho detto fin dal primo momento in cui è iniziata questa rivolta di messaggi tra me e Lino dopo il suo commento assolutamente sgradevole. Alla fine, voglio affermare che non provo alcun sentimento negativo per questo ragazzo e spero che la vita gli possa offrire tanta fortuna e pace”.

Possiamo affermare che Enzo (così come Alessia Pascarella) si è opposto all’espulsione di Lino Giuliano perché avrebbe implicato un contatto diretto con il Grande Fratello? Lo affermiamo.