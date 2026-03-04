L’operazione denominata Epic Fury è entrata nel quinto giorno, segnando un’escalation militare di vaste proporzioni nel Medio Oriente. L’offensiva congiunta degli Stati Uniti e di Israele ha colpito obiettivi ritenuti strategici, con effetti immediati sui teatri regionali e sui mercati energetici internazionali.

Le autorità militari statunitensi hanno descritto un’intensità operativa elevata, mentre gruppi armati alleati dell’Iran hanno avviato risposte calibrate. Il quadro resta complesso e in rapido mutamento, con ricadute sulla sicurezza marittima e sulla stabilità politica di Teheran. Marco Santini, analista ed ex Deutsche Bank, osserva che i numeri parlano chiaro: tensioni prolungate possono alterare gli indicatori di liquidità e aumentare gli spread sul mercato energetico. Si attende un aggiornamento operativo nelle prossime ore da parte delle forze coinvolte.

Bilancio operativo e capacità distruttiva

Si attende un aggiornamento operativo nelle prossime ore da parte delle forze coinvolte. Nel frattempo, secondo il CENTCOM, guidato dall’ammiraglio Brad Cooper, nelle prime 24 ore dell’offensiva sono stati colpiti quasi 2.000 obiettivi. Il comando ha definito il ritmo degli attacchi superiore a quello dell’operazione shock and awe del 2003 in Iraq.

Le forze hanno condotto sortite aeree e impiegato altre piattaforme d’attacco in operazioni continue. CENTCOM riferisce che le difese aeree iraniane risultano gravemente compromesse e che centinaia di missili balistici, lanciatori e droni sono stati neutralizzati. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, l’analista Marco Santini sottolinea che i numeri parlano chiaro: un alto tasso di obiettivi colpiti può ridurre la capacità di ritorsione immediata, ma non elimina rischi di escalation prolungata.

Distruzioni navali e potenza aerea

Dopo che i numeri parlano chiaro — un alto tasso di obiettivi colpiti riduce la capacità di ritorsione immediata — le forze coinvolte hanno concentrato gli attacchi sulle infrastrutture marittime. I resoconti indicano la distruzione di 17 navi da guerra e di un sottomarino in un porto militare nel sud dell’Iran, operazioni attribuite a decine di bombardieri impegnati nella campagna.

L’ammiraglio Cooper ha dichiarato che l’obiettivo è l’indebolimento della capacità marittima iraniana, ribadendo: Stiamo affondando la loro Marina. Dal punto di vista operativo, tale approccio mira a limitare linee di rifornimento e mobilità navale, ma rimane il rischio di escalation prolungata.

Ruolo politico e dichiarazioni pubbliche

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato alla Casa Bianca l’intenzione di rimuovere la leadership iraniana entro poche ore e ha indicato come obiettivi la distruzione delle capacità missilistiche iraniane e l’annientamento della flotta. Il comunicato ha inoltre affermato che l’Iran non otterrà mai un’arma nucleare e ha evocato l’operazione Midnight Hammer, descritta come mirata ai siti atomici; il messaggio includeva un ultimatum rivolto anche alla popolazione iraniana.

Le affermazioni sono presentate come dichiarazioni ufficiali e non risultano, al momento, verificate in modo indipendente. Chi lavora nel settore sa che annunci di questo tipo possono modificare rapidamente il quadro strategico e aumentare il rischio di escalation prolungata.

Marco Santini, analista ed ex Deutsche Bank, segnala che la dimensione comunicativa dell’azione mira a delegittimare la leadership avversaria e a comprimere le capacità di risposta nel breve termine. Dal punto di vista regolamentare e militare, restano aperte questioni su target, regole d’ingaggio e possibili ripercussioni sulle rotte commerciali e sulle forniture energetiche.

Si attendono reazioni ufficiali da Teheran e dalla comunità internazionale, che saranno determinanti per valutare l’evoluzione del conflitto e il rischio di un’escalation regionale.

Il Pentagono ha annunciato un incremento delle forze nella regione, con l’impiego di bombardieri strategici e caccia e la mobilitazione di circa 50.000 soldati dispiegati in Qatar, Bahrein, Giordania e Iraq. Tra gli aerei citati figurano i B-2 e i F-35; la concentrazione è stata definita dal Pentagono come una capacità di combattimento totale. Questa mossa segue le dichiarazioni della leadership statunitense e gli appelli della comunità internazionale, elementi che influiranno sulla valutazione del rischio di escalation regionale. Secondo Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista indipendente, la massiccia presenza militare punta a scoraggiare operazioni su vasta scala ma aumenta la complessità della gestione strategica.

Perdite umane e accuse reciproche

Il CENTCOM ha confermato la morte di sei soldati statunitensi nei primi cinque giorni di conflitto. Teheran ha denunciato operazioni che definisce come crimini di guerra, mentre gruppi armati affiliati all’Iran, tra cui Hezbollah, hanno intensificato attacchi con razzi e droni. Israele ha risposto con bombardamenti nel sud del Libano e con attacchi dichiarati su obiettivi in territorio iraniano. I prossimi sviluppi diplomatici e le valutazioni delle organizzazioni internazionali saranno determinanti per la traiettoria del conflitto e per il possibile coinvolgimento di attori regionali.

Implicazioni regionali ed economiche

Uno degli effetti immediati della crisi è stato il blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota rilevante del petrolio e del GNL mondiale. La minaccia dei Guardiani della Rivoluzione di colpire le navi che tentano il passaggio ha determinato un’impennata dei prezzi energetici, con il petrolio oltre la soglia degli 82 dollari al barile e un rialzo dei prezzi del gas europeo dovuto a interruzioni nella produzione e nella distribuzione del GNL.

Di fronte al rischio per le rotte commerciali, alcune capitali hanno proposto l’impiego di scorte navali statunitensi per le petroliere, mentre le Borse globali hanno registrato cali significativi in un clima di incertezza internazionale. Liquidity e spread sono diventati indicatori monitorati dagli investitori per valutare la tenuta dei mercati. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che nella sua esperienza i mercati reagiscono rapidamente agli shock sulle rotte energetiche e che dal punto di vista regolamentare la gestione della compliance sulle operazioni marittime sarà cruciale per ridurre il rischio di escalation.

Successione e instabilità interna in Iran

L’Assemblea degli Esperti ha compiuto passi che potrebbero portare alla nomina del successore dell’Ayatollah Ali Khamenei. Fonti citate dal New York Times indicano che Mojtaba Khamenei sarebbe stato eletto, ma la notizia viene trattata con estrema cautela. Le autorità temono che una rivelazione pubblica possa trasformare il presunto successore in un possibile obiettivo.

Queste dinamiche interne si combinano con la pressione esterna e complicano il quadro di sicurezza regionale. L’operazione Epic Fury ha infatti avviato una nuova fase di conflitto con impatti militari, politici ed economici. I numeri parlano chiaro: l’interruzione dei flussi energetici e la volatilità dei mercati possono peggiorare lo scenario già teso.

Marco Santini, analista ed ex Deutsche Bank, osserva che chi lavora nel settore sa che la capacità delle istituzioni di mantenere la governance interna è cruciale per la stabilità. Dal punto di vista regolamentare, la gestione della compliance sulle operazioni marittime rimane un elemento determinante per contenere il rischio di escalation. In assenza di segnali di de-escalation, rimangono attesi sviluppi sul piano politico interno di Teheran e sulle ripercussioni sui mercati energetici.