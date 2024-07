Lutto nel mondo dello spettacolo: Erica Ash è morta a soli 46 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stata la famiglia dell’attrice, svelando che da tempo combatteva contro una brutta malattia.

Erica Ash è morta: addio all’attrice di Scary Movie

Una notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire: Erica Chantal Ash è morta. L’attrice, famosa per i suoi ruoli in Scary Movie e Survivor’s Remorse, aveva soltanto 46 anni e combatteva da tempo contro un cancro al seno. A rendere pubblico il decesso è stata la madre Diann.

L’annuncio della mamma Diann Ash

La mamma di Erica Ash, come si legge su TMZ, ha dichiarato:

“Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, si è spenta serenamente circondata dai suoi cari… Erica era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori”.

La famiglia dell’attrice ha scoraggiato l’invio di fiori o regali, chiedendo donazioni a favore di un’associazione che si occupa di ricerca contro il cancro.

Chi era Erica Ash?

Erica Ash ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2005, partecipando al programma The Big Gay Sketch Show. Poco dopo è entrata nel cast di Scary Movie 5, con il ruolo di Kendra Brooks. Il successo è esploso in un lampo e le ha consentito di prendere parte alla serie Real Husbands of Hollywood, dove ha recitato dal 2013 al 2016. Nello stesso periodo, è stata protagonista anche di quattro stagioni di Survivor’s Remorse.