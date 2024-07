Gaia Padovan, giornalista Mediaset, ha raccontato via social che sta combattendo una terribile battaglia: le è stato diagnosticato un tumore al seno. L’intervento è andato bene e adesso sta affrontando la chemioterapia.

Gaia Padovan ha un tumore al terzo stadio

Con un post social in cui si mostra mentre fa la chemioterapia, Gaia Padovan ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno. La giornalista Mediaset, che fino ad oggi aveva nascosto la malattia, ha svelato di aver ricevuto la diagnosi di cancro lo scorso maggio. Si è decisa a sottoporsi ad una visita dopo aver ricevuto una botta al seno durante una passeggiata in bicicletta. In un primo momento non voleva sottoporsi ad un controllo, poi un’amica ha insistito e lei si è convinta.

Il racconto di Gaia Padovan

Via Instagram, Gaia ha raccontato:

“Il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte oncologica nella popolazione femminile. Giochi a dadi con la vita, ne sei consapevole ed è il panico. Ma un po’ alla volta metabolizzi e smetti di domandarti perché proprio io con due bimbi splendidi e tante vite da vivere. Ma si va avanti, un passo alla volta, un giorno alla volta. Ieri ho affrontato la prima chemioterapia, la temuta ‘rossa’. Stavo male, malissimo. Mi sentivo avvelenata. Ho provato a resistere col caschetto che ghiaccia la testa a 3 gradi, tentativo per salvare i capelli, ma niente, non ci sono riuscita. Mi sono detta chissenefrega. Li perderemo, saremo meravigliose comunque”.

La Padovan ha svelato che quando i medici le hanno comunicato la diagnosi di “tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi” era scioccata, devastata, incredula. Poi, grazie al sostegno degli specialisti e della famiglia ha reagito,

Gaia Padovan tra chemioterapia, radio e ormonoterapia

Dopo l’intervento per la rimozione della massa tumorale e la ricostruzione del seno, Gaia Padovan sta affrontando la chemioterapia. Dovrà sottoporsi anche a radio e ormonoterapia. Saranno mesi difficili, che la vedranno assente dalla tv, ma ha voluto condividere la malattia sui social per un motivo preciso:

“La malattia è una questione molto intima ma ho scelto di condividerla per dirvi la cosa più importante: la prevenzione vi salva la vita! Non rimandate quella visita travolti dal turbinio ansiogeno della vita moderna. E fatevi supportare: che sia la vicina di casa, l’amica di sempre, il sorriso di un estraneo. Perché lo stress uccide il corpo, l’ossitocina (abbracci e sorrisi) -e la ricerca- lo fanno rinascere”.

La giornalista si è affidata alla scienza ed è convinta che riuscirà a vincere questa difficile battaglia.