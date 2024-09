Erik Menendez è sposato ed ha una figlia. Scopri chi sono loro e quali contenuti condividono sui social.

Erik Menendez, uno dei personaggi dietro la serie Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", è sposato con Tammi, precedentemente coniugata con Chuck Saccoman. Dopo aver visto il caso Menendez in TV, Tammi sentì un forte legame emotivo con Erik e iniziò a scrivere a lui in prigione, con il consenso di Chuck. Erik fu colpito dalla sua lettera e iniziarono a corrispondere spesso, sviluppando un rapporto speciale. Dopo il suicidio di Chuck, Erik sposò Tammi nel 1998. Nonostante non sia il padre biologico di Talia, la figlia di Tammi e Chuck, lei lo considera tale e gestisce un account Instagram in cui chiede la sua liberazione. Nel 2020, ha condiviso un post, lodando il ruolo paterno che Erik ha avuto nella sua vita.

Erik Menendez, la vera personalità dietro la serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” di Netflix, è un uomo coniugato e ha una figlia, nonostante non sia la sua genetica. Si sposò con una donna di nome Tammi, la quale è stata menzionata nell’ultimo episodio della serie creata da Ryan Murphy. Prima di incontrare Erik Menendez, Tammi era coniugata con un uomo chiamato Chuck Saccoman e viveva con lui e la loro figlia adolescente. Tammi ebbe per la prima volta una visione del caso Menendez in televisione. Emotivamente colpita dalla storia di Erik, decise di scrivergli una lettera in prigione e confessò a People che disse a Chuck della sua intenzione e lui le diede il via libera.

Erik, parlando con la stessa rivista, rivelò che la lettera di Tammi ebbe un impatto su di lui. Affermò che: “Quando ho letto la sua lettera, ho avvertito qualcosa, l’ho separata dal cumulo di lettere che ricevo, era diversa. Mi ha ispirato una sensazione positiva e ho deciso di risponderle. Iniziammo a scriverci spesso, dando vita a un rapporto speciale.”

Erik conobbe Tammi in prigione. Tammi e Chuck avevano due figlie, tra cui Talia, che aveva solo nove mesi quando Chuck si suicidò. Proprio per questo motivo, Talia considera Erik come il suo padre e così lo descrive sul suo account Instagram. Tammi ed Erik si incontrarono in carcere nel 1997 (l’anno successivo al suicidio di Chuck) e si sposarono l’anno successivo, nel 1998. Nonostante Erik non sia il padre biologico di Talia, lei lo considera tale e gestisce l’account Instagram @seterikmenendezfree, dove chiede attivamente la sua liberazione.

Nel 2020, Talia ha condiviso un post su Instagram dove raccontava quanto suo padre fosse stato paterno, più di molti altri nel mondo. Ricordando i vecchi tempi, ha detto che le guardie le permettevano di portare i compiti in prigione e suo padre la aiutava durante ogni visita. Purtroppo, questa pratica non è più consentita.