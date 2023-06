Home > Video > Erika Calabrò racconta due degli episodi più memorabili mentre lavora in un... Erika Calabrò racconta due degli episodi più memorabili mentre lavora in una pizzeria d’asporto

“Se facciamo un menù per farvi risparmiare, dovete apprezzare quello”: Erika Calabrò racconta alcuni degli episodi più memorabili vissuti con i clienti nella sua pizzeria d’asporto. Continua poi: “Mi chiama una signora chiedendomi di prenotare un tavolo per quattro persone, ma sottolineando che lei non mangia pizza: signora, mi sa che ha sbagliato posto allora”