Ermal Meta diventa papà per la prima volta: ecco il sesso e il nome del bambino.

Ermal Meta diventa papà: ad annunciarlo è stato lui stesso, con una dolcissima foto affidata ad Instagram. Il cantante ha svelato anche il nome che lui e la compagna hanno scelto per il bebè.

Ermal Meta diventa papà per la prima volta

Bebè in arrivo a casa di Ermal Meta e Chiara Sturdà. Il cantante ha annunciato che lui e la compagna stanno per accogliere in famiglia la prima figlia. La bambina, stando a quanto si coglie dalle parole dell’artista, dovrebbe nascere nel corso dell’estate e si chiamerà Fortuna.

A didascalia di una foto dolcissima che ritrae un piccolo maglioncino, Ermal Meta ha scritto:

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

Ermal Meta e Chiara Sturdà: la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Ermal Meta e Chiara Sturdà è iniziata nel 2020, dopo che il cantante ha messo fine alla relazione di ben 10 anni con Silvia Notargiacomo. Chiara, volto di Bergamo Tv dal 2018, è una professionista dello sport. La coppia, molto riservata, vive a Milano.