Noemi ed Ermal Meta saranno i conduttori del concerto del 1° maggio. L’anteprima e la prima parte della kermesse sarà invece condotta da Big Mama.

Noemi ed Ermal Meta alla conduzione

L’annuncio è stato dato ieri sera al Tg3 delle 19.00 dove Noemi ed Ermal Meta erano ospiti.

Commenta Noemi: “Sarà molto emozionante, è una piazza che ho vissuto da spettatrice. Sono contentissima di farlo con Ermal. L’atmosfera sarà di una grande storia, io da romana amo il Circo Massimo, è il luogo dei concerti per antonomasia.”

Quest’anno infatti il concertone si sposterà da Piazza San Giovanni al Circo Massimo.

Aggiunge Meta: “Sarà ricco di temi importanti, la centralità sarà quella del lavoro, soprattutto l’importanza della sicurezza che è sempre più centrale e prioritaria. Ci saranno tanti artisti ma non possiamo spoilerare. Da martedì si saprà tutto”.

Dove vedere il concerto

Il Concertone, come da tradizione, sarà trasmesso (a partire dalle ore 15.15 e fino alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e andrà in onda su RaiPlay e Rai Italia.