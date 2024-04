Dopo il concerto dei Subsonica che si è svolto l’11 aprile 2024 a Firenze è scoppiata una lite. Purtroppo, uno spettatore di 47 anni è morto.

Subsonica, lite dopo il concerto: muore uno spettatore

Caos a Firenze dopo il concerto dei Subsonica. Stando a quanto riportano i maggiori organi di stampa, al termine dell’esibizione della band, c’è stata una lite, che si è conclusa con la morte di uno spettatore.

Subsonica: prime ricostruzioni sulla lite dopo il concerto

Stando alle prime ricostruzioni, dopo il concerto dei Subsonica è scoppiata una lite, che ha visto coinvolto un uomo di 47 anni, giunto al Mandela Forum di Firenze insieme alla moglie. La vittima, durante la colluttazione, ha riportato gravi traumi alla testa.

L’uomo è morto nella notte al Careggi

L’uomo, prontamente soccorso dall’ambulanza, è stato trasportato presso l’Ospedale Careggi di Firenze. Purtroppo, nella notte è morto a causa dei gravi traumi alla testa. Al momento, sono in corso le indagini della squadra mobile per capire come si è svolta la lite. Le telecamere del Mandela sembrano immortalare il 47enne che riceve un pugno da un uomo della ditta incaricata di smontare il palco. A questo punto, sarebbe caduto a terra, riportando traumi che non gli hanno lasciato scampo.