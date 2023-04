Firenze, lite tra ex coinquilini: uomo ferito con una motosega

Una coppia di italiani e un 43enne tunisino si sono aggrediti a vicenda in via Scandicci a Firenze: uno di loro ha usato la motosega, tutti e tre sono rimasti feriti

Ancora aggressioni in via Scandicci a Firenze. L’ultima nella serata di ieri, lunedì 10 aprile 2023, in un condominio a Firenze. I soggetti coinvolti sono una coppia di italiani e un 43enne tunisino: i tre prima condividevano lo stesso appartamento.

Le versioni sui fatti sono discordanti

Era iniziata con una lite tra condomini ed è terminata con un’aggressione con una motosega. La vicenda ha riguardato almeno le tre persone sopra citate, tutte e tre rimaste ferite. Dopo averli separati, le autorità si sono occupate di ascoltare ciascuno degli aggressori per cercare di ricostruire una dinamica dei fatti quanto più attendibile, ma finora non è stato possibile: come c’era da aspettarsi, i tre hanno fornito discordanti versioni dei fatti che non hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda. Tuttavia, all’origine della lite iniziale, sembrerebbero esserci dissidi pregressi legati alla convivenza nello stesso appartamento.

I danni riportati dalle vittime

La donna 42enne ha riportato fratture multiple al volto con 30 giorni di prognosi, mentre il fidanzato 48enne se la sarebbe invece cavata con alcuni graffi superficiali. Dieci giorni di prognosi per una ferita sul torace e un taglio a un dito per l’uomo tunisino. Gli agenti intervenuti sul luogo dell’aggressione hanno rinvenuto e sequestrato la motosega utilizzata durante la violenza. Resta tuttavia da chiarire chi se ne sia fatto scudo contro chi.