Alla vigilia degli esami di Stato 2024, alcuni Vip si sono lasciati andare ad un momento nostalgia. Da Vladimir Luxuria a Massimo Boldi, passando per Cristina D’Avena: ecco i loro ricordi della maturità.

Maturità 2024: i vip ricordano i loro esami di Stato

Mercoledì 19 giugno, più di 500 mila studenti hanno affrontato la prima prova della maturità 2024. L’esame di Stato è il primo grande scoglio della vita e resterà impresso nella mente per sempre. E’ così per tutti, Vip compresi. Vladimir Luxuria, raggiunta da Adnkronos, ha raccontato che si è diplomata in ragioneria per programmatori:

“Devo dire che non ero particolarmente angosciata, perché io non sono una che si riduce all’ultimo, come fanno tanti. (…) Poi la tensione c’era, però ero abbastanza sicura di me“.

Maturità 2024: il ricordo di Cristina D’Avena

Mentre Vladimir Luxuria era sicura di sé e non ricorda la maturità con angoscia, un’altra Vip l’ha vissuta in modo completamente diverso. Stiamo parlando di Cristina D’Avena, che pensa agli esami di Stato con un misto di terrore e sollievo. Come tanti altri colleghi, la cantante dei cartoni animati ha trascorso la notte prima degli esami senza dormire, al telefono con una sua amica fino alle 5 del mattino, provando a ripassare tutte le materie. Ha raccontato:

“Ricordo che riuscii a dormire un’ora per poi svegliarmi con una paura folle che è rimasta fino a quando andai a vedere i risultati. Per fortuna andò tutto bene, ma credo che nessuno si ricordi l’esame di maturità come bello, easy, sereno e tranquillo”.

Niente maturità per Massimo Boldi

Massimo Boldi, invece, non ha fatto la maturità perché ha perso il papà quando aveva soltanto 16 anni. Si è ritrovato orfano e ha dovuto iniziare a lavorare per dare sostegno alla sua famiglia. E’ per questo che l’attore pensa agli esami di Stato con un certo dispiacere.