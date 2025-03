Un’esplosione che scuote Villanterio

Questa mattina, un’esplosione ha scosso la tranquillità di Villanterio, un comune in provincia di Pavia. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito a causa dell’incidente avvenuto in una palazzina che ospita cinque appartamenti. L’esplosione ha generato panico tra i residenti, ma fortunatamente i danni sono stati contenuti. Il 58enne, che ha riportato ustioni, è riuscito a uscire dall’appartamento e a chiedere aiuto. I soccorsi sono stati tempestivi e l’uomo è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Intervento delle autorità

I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e per avviare le indagini sulle cause dell’esplosione. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sulle possibili origini dell’incidente, ma le autorità stanno esaminando attentamente la scena. Due anziani residenti nell’edificio, spaventati dall’accaduto, sono stati trovati illesi, ma l’episodio ha sicuramente lasciato un segno nella comunità.

Una ragazza scomparsa ritrovata

In un ulteriore sviluppo, una ragazza che inizialmente risultava scomparsa è stata successivamente trovata a casa di un’amica. Questo ha alleviato le preoccupazioni dei familiari e dei residenti, che temevano potesse essere coinvolta nell’esplosione. Le autorità stanno continuando a raccogliere informazioni e testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza della comunità.