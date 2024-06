La Svizzera batte 2-0 l’Italia a Berlino e ci elimina da Euro 2024, campioni d’Europa dominati e battuti dai gol di Freuler e Vargas. Azzurri di Spalletti non pervenuti e totalmente dominati dagli elvetici.

Le formazioni ufficiali

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Stergiou, Okafor, Duah, Amdouni. Commissario tecnico: Murat Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Cambiaso, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Raspadori, Retegui, Zaccagni. Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti

Il primo tempo

Primo tempo di grande difficoltà dell’Italia, in completa balia degli svizzeri e che vanno sotto con il gol di Freuler. Agli azzurri manca tutto, equilibrio, velocità, ritmo e condizione fisica, con la Svizzera che invece domina sotto tutti gli aspetti e chiude in vantaggio la prima frazione di gioco.

La ripresa

Pronti, via e dopo 30 secondi dall’inizio del secondo tempo Vargas fa ancora più male agli Azzurri, siglando il gol del 2-0 decisivo. Non arriva la reazione degli Azzurri che perdono Europei e la faccia. Spalletti ha commentato così la sconfitta ai microfoni della Rai: “Siamo stati poco incisivi, la differenza l’ha fatta il ritmo, noi avevamo un ritmo troppo inferiore a loro. La freschezza fa la differenza, stasera ho cambiato i giocatori e gli avevo fatti recuperare, ma per troppi condizionamenti non siamo in grado di fare più di questo”.