Chi scenderà in campo durante la tanto attesa partita tra Italia e Svizzera? Probabilmente Fagioli ed El Shaarawy, ma il vero protagonista sarà ancora una volta Donnarumma.

Euro 2024, Italia-Svizzera: le probabili formazioni

Chi scenderà in campo per Italia-Svizzera? Partiamo dal fatto che Bastoni aveva già la febbre contro la Croazia, ma ha resistito e giocato tutta la partita. Sembrava fosse un problema alle spalle, poi è stato di nuovo male e Spalletti lo ha tenuto a riposo per evitare un’altra ricaduta. Potrebbe tornare in campo proprio oggi contro la Svizzera, ma è ancora tutto da vedere. Sicuramente non ci sarà Dimarco, per via della contusione al polpaccio. Mancherà anche Calafiori e probabilmente verrà scelta l’esperienza di Mancini invece della spensieratezza di Buongiorno, come riporta Il Messaggero.

Si tornerà alla difesa a quattro. Di Lorenzo da una parte e Darmian, al posto di Dimarco, dall’altra, con in mezzo Mancini e Bastoni. Davanti alla Difesa, Spalletti farà scendere in campo Fagioli, che sarà affiancato da Barella e Cristante. Ai lati Chiesa e probabilmente El Shaarawy. Davanti, Spalletti dovrà scegliere tra Scamacca e Retegui, che hanno caratteristiche molto diverse.

Donnarumma ancora una volta protagonista

Il vero protagonista sarà ancora una volta Donnarumma. “Col gol di Zaccagni è scattato qualcosa. Abbiamo più consapevolezza. Con la Svizzera sarà una grandissima sfida in un torneo importante. Bisogna essere pronti e positivi, con la testa giusta e il 110%. L’adrenalina sarà tanta, sappiamo di avere milioni di tifosi che ci caricano. Sommer? E’ un grande portiere, lo stimo molto. Speriamo che in questa partita sia peggio di me” ha dichiarato.