Europa Palace Sanremo: la nuova dolce vita sulla Riviera

Più che un hotel, un luogo che vibra di storia e di contemporaneità, dove l’eleganza d’altri tempi incontra l’energia del presente. Affacciato sul Lungomare Imperatrice, con la vista che abbraccia il mare e il Casinò, questo cinque stelle restituisce alla città un’icona dell’ospitalità italiana, completamente reinventata.

Entrare all’Europa Palace è come respirare una nuova idea di bellezza: linee architettoniche che custodiscono il fascino dell’epoca, interni di design curati dallo Studio Q-BIC, opere d’arte che sorprendono a ogni passo – dall’ulivo rovesciato che accoglie nel Rêve Bistrot alla scultura “Le acciughe fanno pallone” che brilla sulla facciata.

Ogni dettaglio parla di rinascita, equilibrio e gusto.

Le camere sono rifugi di luce e silenzio, con tonalità naturali, materiali pregiati e terrazze che si aprono sul blu del Mediterraneo. Alcune suite offrono Jacuzzi private e angoli verdi dove il tempo rallenta. Tutto è pensato per chi cerca un’esperienza autentica, raffinata ma senza rigidità.

Il viaggio continua a tavola, dove lo chef Alessandro Schiavon interpreta la Riviera con un tocco cosmopolita. Al Rêve Bistrot, aperto tutto il giorno, si gustano piatti che uniscono tradizione ligure e creatività moderna, in un’atmosfera vivace che si accende la sera con le Jazz Night e un calendario di eventi sempre nuovi. È il punto d’incontro tra chi vive Sanremo e chi la scopre per la prima volta.

E poi c’è The RUFtop, la terrazza panoramica sospesa tra cielo e mare. Qui, al tramonto, il profumo di mare incontra il suono delle onde e il luccichio delle luci del Casinò. Si cena tra ulivi secolari e altalene sospese, assaporando tagliolini all’astice, fritture “cacio e pepe” e dessert che uniscono Liguria e Langhe in un abbraccio dolce e inaspettato.

Europa Palace è più di un hotel: è un’esperienza da vivere, un luogo che accoglie viaggiatori e cittadini, dove il gusto, il design e la cultura si incontrano per raccontare la nuova anima di Sanremo. Un ritorno che profuma di mare, luce e libertà.

