Europee: a Roma 'Europa experience', laboratorio di think&draft con Diamanti

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – 'Think & Draft', neonata scuola per professionisti delle istituzioni in collaborazione con Together Eu e il Parlamento europeo in Italia, presenta un laboratorio intensivo sulle strategie elettorali per le imminenti elezioni europee del 2024. L'evento, intitolato 'Come Vincere Una Partita', si terrà presso Europa Experience a Roma il 13 gennaio dalle 14 alle 19. Il laboratorio avrà inizio con i saluti istituzionali di PE Italia. Successivamente, Valerio D'Angeli, presenterà l'ospite e protagonista dell'evento, Giovanni Diamanti, docente di marketing politico e stratega della comunicazione e socio co-fondatore di Quorum/YouTrend, di cui è Presidente.

Il focus principale sarà un'analisi dettagliata, tenuta da Diamanti, sulle dinamiche di una campagna elettorale, con particolare attenzione alle specificità delle elezioni europee nel contesto politico attuale. Successivamente, il comunicatore Marco Mancini e lo strategist Nicolò Scarano, insieme a Diamanti, forniranno approfondimenti tecnici sulla strategia elettorale. La parte pratica dell'evento vedrà la partecipazione attiva degli aspiranti esperti istituzionali divisi in gruppi, guidati dai tutor Bianca Motawi e Lavinia Giuliani, con l'obiettivo di simulare una campagna elettorale. La giuria, composta dagli effettivi docenti di Think & Draft tra cui il regista Diego Botta e l'ufficio stampa istituzionale Valentina Pinello, la campaigner nonché fondatrice Valeria Fabbrini capitanati da Giovanni Diamanti, valuterà le performance preparate dai 12 ragazzi che stanno frequentando il master T&D, con la proclamazione del vincitore prevista per le 17.15. Dopo una breve pausa caffè, il talk sulla comunicazione politica vedrà un talk giornalistico finale, sempre con Diamanti moderato da Francesco Maesano del TG1 in compagnia di Valeria Fabbrini. L'evento offrirà un'opportunità di networking informale tra i partecipanti per esplorare nuove strategie e approcci per affrontare la sfida delle elezioni europee del 2024.