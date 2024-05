Europee, Casini: grave errore solo mostrare muscoli in Italia

Roma, 24 mag. (askanews) – Secondo appuntamento, ospite il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente presidente del gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare, per “Montecitorio domanda: tra la Piazza e il Palazzo”, il nuovo format multimediale di askanews e CEOforLIFE

Si tratta di un ciclo di incontri di approfondimento, aperti al pubblico, su temi e sfide dell’attualità italiana e internazionale. Leader di governo, istituzioni, aziende e della società civile, saranno protagonisti di veri “faccia a faccia”, tra “la Piazza e il Palazzo”, che si terranno presso la Club House di CEOforLIFE.

In pubblicazione streaming sul sito e sui canali social di askanews e Montecitorio News24, Casini si è soffermato, alla vigilia delle elezioni europee, sulle sfide geopolitiche del continente e dell’Italia. Partendo dal tema della difesa comune.

“Tutti fanno le prove generali in Europa pensando ai risultati italiani – ha sottolineato Casini – e pensare solo a mostrare i muscoli in Italia è un grandissimo errore. Secondo me con la situazione che abbiamo oggi nel mondo, basti pensare all’Ucraina, alla Palestina, all’Iran, e tutto quello che sta capitando e che la gente vede tutti i giorni, o noi siamo in grado di fare il passo che De Gasperi auspicava 70 anni fa, ma non a caso lui era un leader e noi no, cioè la politica estera comune e una politica della difesa comune, o noi saremo satelliti subalterni incapaci di contare nel mondo”.

