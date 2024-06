Europee: Meloni, 'con Le Pen sempre stima e rispetto reciproco'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Con Marine Le Pen c’è sempre stata stima e rispetto reciproco. Su temi come il contrasto all’immigrazione irregolare, la difesa della nostra identità culturale, un’idea pragmatica e non ideologica della transizione ecologica, ci sono n...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Con Marine Le Pen c’è sempre stata stima e rispetto reciproco. Su temi come il contrasto all’immigrazione irregolare, la difesa della nostra identità culturale, un’idea pragmatica e non ideologica della transizione ecologica, ci sono naturali punti in comune tra noi come tra molte altre forze della destra e del centrodestra europeo. Sintonie su cui dobbiamo lavorare per creare una reale alternativa alla sinistra". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al direttore di 'Open', Franco Bechis.