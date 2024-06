Europee: Meloni, 'Ue andrà a destra con Ppe e conservatori, con Le Pen punti in comune'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Come leader di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei, il mio obiettivo è molto semplice: creare in Europa una maggioranza alternativa a quella attuale, mandando finalmente le sinistre di ogni colore all’opposizione. Vogliamo fare, cioè...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Come leader di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei, il mio obiettivo è molto semplice: creare in Europa una maggioranza alternativa a quella attuale, mandando finalmente le sinistre di ogni colore all’opposizione. Vogliamo fare, cioè, esattamente quello che abbiamo fatto in Italia il 25 settembre 2022. Per me "mai con la sinistra" vale a Roma, come a Bruxelles. Noi siamo stati e saremo sempre con il popolo di centrodestra, e questo schema intendiamo portarlo anche in Europa". Lo dice la premier Giorgia Meloni, in una lunga intervista a Il Tempo.

A chi le chiede cosa stia accadendo a destra, con una Marine Le Pen più 'governativa' e lo strappo con le frange più estreme di Afd, "questo governo di centrodestra italiano – sostiene la presidente del Consiglio – ha dimostrato quanto fossero falsi gli allarmi lanciati dalle sinistre di tutta Europa sui partiti conservatori e di destra. È naturale che di questo nostro grande successo ne giovino anche le altre formazioni europee alternative alla sinistra. Credo che oggi in molti guardino all’Italia come a un modello, ed è proprio questo modello che vogliamo proporre per la guida della futura Europa. Con Marine Le Pen sono molti i punti di contatto, penso in particolare alla difesa dei confini, alla tutela della nostra identità culturale e ad un’idea pragmatica e non ideologica della transizione green".

"Se è possibile o no" un governo europeo simile nella sostanza politica a quello italiano "spetta solo ai cittadini europei determinarlo. Sono sempre di più gli europei consapevoli della necessità di una svolta decisa della Ue, ed è proprio chi crede veramente nell’unione dei popoli europei ad essere deluso da quanto fatto da Bruxelles in questi anni". Meloni si dice "convinta si possa trovare una sintesi virtuosa tra Partito popolare europeo, Conservatori e altre forze politiche di destra"