Europee: Renzi, 'rimesso in gioco, vediamo fino a che punto arrivato fango contro di me'

Roma, 3 giug. (Adnkronos) – "Il tempo è galantuomo, amici cari. Per anni ci hanno dipinto come dei mostri. Ci hanno trascinato in tribunale, diffamato nei talk, attaccato sui social. Poi abbiamo vinto. E allora hanno smesso di parlare di noi. Ci hanno oscurato nei grandi media. Sabato e domenica abbiamo l’occasione di mostrare chi siamo davvero. È per questo che mi sono rimesso in gioco anche personalmente. Chiedo di scrivere Renzi sulla scheda delle Europee barrando il simbolo Stati Uniti d’Europa. Voglio vedere fino a che punto è arrivata l’ondata di fango che mi ha colpito. Voglio vedere quante persone hanno ancora il desiderio e la forza di credere in me. E io credo in voi, credo in noi. Credo nella possibilità di questa squadra di fare la differenza". Lo scrive sulla sua E-News Matteo Renzi.