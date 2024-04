Europee: siglata intesa Fi- Riformatori sardi, Tajani ‘ iniziato percorso comune’

Roma. 24 apr.(Adnkronos) – “Oggi abbiamo firmato un’alta tappa importante del percorso di allargamento di Forza Italia” in vista delle europee. “Abbiamo sottoscritto accordo con gli amici sardi, che rappresentano un movimento fortemente identitario. Da oggi inizierà un percorso comune non è un semplice accordo elettorale”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, in una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra per annunciare l’intesa con il leader dei Riformatori sardi, Massimo Fantola, e Michele Cossa, candidato sardo alle europee nelle Isole.