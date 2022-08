Eurospin dà il via alla collaborazione con Floox per la gestione della Marketing Automation

L’accordo raggiunto tra la società di consulenza e il più grande gruppo GDO del canale discount in Italia ha per oggetto l’implementazione e la gestione di progetti di Marketing Automation relativi a Eurospin Online Store ed Eurospin Viaggi.

Eurospin Italia S.p.A. ha selezionato Floox per la realizzazione di progetti di Marketing Automation dei suoi eCommerce. L’accordo raggiunto tra la società di consulenza e il più grande gruppo GDO del canale discount in Italia ha per oggetto l’implementazione e la gestione di progetti di Marketing Automation relativi a Eurospin Online Store ed Eurospin Viaggi.

Il lavoro di Floox: progetti sviluppati nel rispetto dei clienti di Eurospin e in ottica di aumento di vendite e fidelizzazione

La preparazione di Floox è il risultato di una professionalità sviluppata nel corso di più di 18 anni di esperienza in ambito eCommerce e nove anni nel campo della Marketing Automation.

L’impegno è volto all’integrazione di tecnologia avanzata con una strategia articolata, incentrata sulle specifiche necessità espresse da Eurospin. In particolare, la pianificazione dei progetti passa da una segmentazione avanzata, web personalization, data enrichment, focus su zero-party data e first party data, così da interpretare a pieno l’estrema attenzione ed etica di Eurospin nel rispetto dei propri clienti.

Un obiettivo coniugato con quello di incremento delle vendite, dello scontrino medio e il potenziamento della fidelizzazione, ricorrendo alla misurazione dei risultati e procedendo con una costante ottimizzazione.

“Floox è una Società Benefit che si occupa di incrementare le vendite e le marginalità degli eCommerce con progetti strategici di Marketing Automation. Tramite una metodologia di lavoro proprietaria, favoriamo la crescita degli eCommerce dei nostri clienti con strategie personalizzate e piani operativi collaudati e testati”. Sintetizza in questo modo l’impegno aziendale Riccardo Rodella, co-fondatore di Floox insieme a Francesco Chiappini.

La Spesa Intelligente di Eurospin, prodotti di qualità alla massima convenienza ogni giorno

Con oltre 10 milioni di clienti, Eurospin Italia S.p.A. ha conquistato il ruolo di leader nel panorama discount italiano. Forte di una storia imprenditoriale inaugurata nel 1993, il Gruppo nasce dall’intuizione di quattro famiglie di imprenditori italiani già attive nell’ambito della GDO.

Un percorso di crescita che ha portato a una rete di più di 1.200 punti vendita e 15.000 dipendenti per un fatturato che nel 2021 ha superato i 7 miliardi di euro. Con una proprietà 100% italiana, Eurospin interpreta le richieste del consumatore presentando un’offerta basata sui bisogni quotidiani legati alle abitudini gastronomiche del nostro Paese.

La Spesa Intelligente è il tratto distintivo dell’esperienza d’acquisto, caratterizzata da prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni. Eurospin ricorre infatti a marchi di proprietà e ciò consente di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.