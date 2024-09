Eva Grimaldi esprime le sue parole di cordoglio per la tragica perdita di Imma Battaglia.

L'attivista per i diritti LGBTQA+ Imma Battaglia ha annunciato la scomparsa di sua madre Luisa. La notizia è stata condivisa sui social da Imma e dalla sua consorte Eva Grimaldi, che hanno entrambe reso omaggio alla donna. Molti personaggi dello spettacolo e della comunità LGBTQA+ hanno espresso le loro condoglianze. Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, unite in matrimonio nel maggio 2019, si sono conosciute nel 2008 durante la manifestazione Gay Village a Roma.

Ecco le parole di Eva Grimaldi indirizzate alla suocera:

Quanto affetto ci siamo scambiate. Sono contenta, orgogliosa e grata di averti avuta nella mia vita. Mi ripetevi sempre di non piangere, allora oggi farò del mio meglio, ma ti prometto che metterò anima e cuore. Buon viaggio, mamma Luisa, mi mancherai molto.

Imma ha scritto un commovente messaggio per sua madre: “Continua a vegliare su di noi dall’alto, piccola mamma. Oggi siamo tutti immersi in profonda tristezza, ma sono certa che lassù si stia organizzando una magnifica celebrazione per l’arrivo di nossa amata madre Luisa. Sarai immensamente mancata ma so che continuerai a essermi vicina. Ti adorerò per sempre.”

Diverse personalità e celebrità dell’industria dello spettacolo hanno espresso le loro condoglianze al duo. Tra i numerosi messaggi risuonano le parole di Mara Venier, dell’ex partner di Grimaldi Gabriel Garko, Monica Setta, Simona Ventura, Serena Bortone, Nina Soldano, Enzo Miccio, Maria Grazia Cucinotta, Saturnino, Andy dei Bluvertigo e molti altri. Non poteva mancare, ovviamente, il supporto dell’intera comunità LGBTQA+. Imma ha fatto del suo meglio per ringraziare personalmente tutte quelle persone che le hanno mostrato solidarietà durante queste ore tristi tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram.

L’amore tra Imma ed Eva:

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si sono incrociate per la prima volta alla manifestazione Gay Village a Roma nel 2008. Le due si sono unite in matrimonio nel maggio del 2019 in una cerimonia civile, sempre a Roma. Gabriel Garko, ex di Eva, ha svolto il ruolo di testimone. Per Eva, questo è stato il suo secondo matrimonio, mentre per Imma è stato il primo.